نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة حياة الفهد

تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، قدّمت خلالها العديد من الأعمال التي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور العربي.

وأكدت النقابة أن الراحلة كانت رمزًا فنيًا وإنسانيًا مميزًا، استطاعت عبر أعمالها أن تخلّد اسمها في تاريخ الدراما العربية، بما قدمته من شخصيات صادقة ومؤثرة.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرة الفنانة الراحلة ومحبيها في الوطن العربي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.

وتُعد حياة الفهد، التي اشتهرت بلقب “سيدة الشاشة الخليجية”، من الأسماء المؤسسة للدراما في المنطقة، حيث قدّمت على مدار سنوات طويلة أعمالًا لا تُنسى، تاركة إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا عبر الأجيال