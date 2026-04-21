الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة الـ 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الماشينست حسن جاد
أحمد البهى

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم المونتيرة منى ربيع، والماشينست حسن جاد بجائزة هيباتيا الذهبية خلال فعاليات الدورة الـ 12، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل لـ 2 مايو، وذلك تقديرا لجهودهما الكبيرة وأعمالهما المميزة.

منى ربيع مونتيرة مصرية، تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1985، بدأت مسيرتها الفنية أثناء دراستها بمونتاج العديد من الأفلام التسجيلية والتجريبية، وانطلقت في الأفلام الروائية الطويلة بفيلم "هيستيريا" (1998) الذي نالت عنه جائزة بالمهرجان القومي للسينما المصرية.

حصدت منى ربيع خلال مسيرتها الحافلة عدة جوائز مرموقة، منها جائزتا "أوسكار السينما المصرية" عن فيلمي "ملاكي الإسكندرية" و"واحد صفر"، وجائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم "قدرات غير عادية"، بالإضافة إلى 6 جوائز من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عن أفلامها: "جنينة الأسماك"، "ليلة البيبي دول"، "رسائل البحر"، "واحد صفر"، "عمر 2000"، و"احكي يا شهرزاد".

كما تضم قائمة أعمالها علامات بارزة في السينما المصرية مثل: "مواطن ومخبر وحرامي"، "البنات دول"، "نوارة"، و"الماء والخضرة والوجه الحسن"، وفي مجال الأفلام القصيرة، شاركت في مونتاج عدد من الأفلام القصيرة ضمن فيلم "18 يوم"، إلى جانب أفلام "يوم حد العادي" للمخرج سعد هنداوي، "صباح الفل" لشريف البنداري، و"واحدة كده" لمروان نبيل، وصولاً إلى فيلم "نهار عابر" لرشا شاهين هو آخر أعمالها في الأفلام القصيرة.

أما حسن جاد استهل مسيرته المهنية بالعمل ضمن فرق تصوير مئات الإعلانات التجارية، مما صقل خبرته التقنية، كما ساهم حسه الفني وتذوقه الموسيقي في تميزه في تصوير العديد من كليبات الأغاني. درس في قصر ثقافة السينما عام 1990، ليبدأ مشواره السينمائي الثرى بفيلم "مستر كاراتيه" مع المخرج الكبير محمد خان عام 1993.

مثلت تجربته مع المخرج العالمي يوسف شاهين محطة فارقة في مسيرته، حيث شارك في تنفيذ 6 أفلام بدأت بفيلم "المهاجر" وصولاً إلى "هي فوضى".

امتدت بصمته الفنية لتشمل العمل مع قامات سينمائية رفيعة؛ فتعاون مع رضوان الكاشف في فيلمي "ليه يا بنفسج" و"الساحر"، ومع المخرج عاطف الطيب في "ناجي العلي" و"ضد الحكومة".

كما شارك في نجاحات المخرج شريف عرفة في أفلام "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، و"طيور الظلام". واكب تطور السينما المعاصرة، فكان عنصراً أساسياً في أعمال المخرج مروان حامد مثل جزئي "الفيل الأزرق"، "الأصليين"، و"تراب الماس".

وتعاون مع المخرج خالد يوسف في كافة أعماله، وصولاً إلى أحدث مشاركاته في فيلم "ولنا في الخيال حب" (2025) للمخرجة سارة رزيق. عمل جنباً إلى جنب مع عمالقة التصوير السينمائي، منهم: كمال عبد العزيز، محسن أحمد، رمسيس مرزوق، محسن نصر، طارق التلمساني، سعيد الشيمي، سمير بهزان، وأيمن أبو المكارم.

تُوجت مسيرته بجائزة من مهرجان القاهرة للدراما وحصل على شهادة تقدير من اللجنة النقابية للعاملين بصناعة السينما تقديراً لإسهاماته المتميزة.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي،والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، مهندس الديكور أنسي أبو سيف.

