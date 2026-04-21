هدى حسين تنعى الراحلة حياة الفهد: الفقد مؤلم

نعت النجمة هدى حسين الفنانة القديرة حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، تاركةً إرثاً فنياً عظيماً.

وكتبت هدى حسين عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" قائلة: "الفقد مؤلم، لكن العزاء في الدعاء والذكر الطيب، وفي ما تركته الراحله من أثرٍ ومحبة في القلوب. رحم الله الفقيدة، وأحسن عزاءكم، وجبر قلوبكم."

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.