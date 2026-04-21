فقدت النطق وتوفيت الفجر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنانة حياة الفهد

تصدر اسم الفنانة الكويتية حياة الفهد تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد اخبار بوفاتها عقب تدهور حالتها الصحية بعد صراع طويل مع المرض.

كشف مدير عمال الفنانة حياة الفهد في تصريحات تلفزيونية أن حالتها الصحية كانت غير مستقرة منذ فترة طويلة، قبل أن تشهد تدهورًا حادًا خلال اليومين الماضيين، نتيجة إصابتها بالتهاب في الدم أدى إلى توقف بعض الأعضاء الحيوية.

وأضاف أنها دخلت العناية المركزة، حيث حاول الفريق الطبي إنعاشها أكثر من مرة، قبل أن تفارق الحياة فجر اليوم.

و أكد أن الفنانة حياة الفهد نحو عام تعرضت لجلطة أثرت بشكل كبير على حالتها الصحية، حيث فقدت القدرة على النطق والوعي منذ ذلك الوقت، وظلت تعاني من مضاعفات صحية مستمرة.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.

وتُعد حياة الفهد، التي اشتهرت بلقب “سيدة الشاشة الخليجية”، من الأسماء المؤسسة للدراما في المنطقة، حيث قدّمت على مدار سنوات طويلة أعمالًا لا تُنسى، تاركة إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا عبر الأجيال