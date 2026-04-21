ديانا حداد تنعى الفنانة الراحلة حياة الفهد

نعت النجمة ديانا حداد الفنانة القديرة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الثلاثاء، تاركة إرثاً فنياً عظيماً.

وكتبت ديانا، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" قائلة: "ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر رحيل الفنانة القديرة ⁧‫حياة الفهد‬⁩ تغمدها الله بواسع رحمته وغفر لها وأسكنها فسيح جناته".

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم، الثلاثاء، الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.