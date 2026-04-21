فرقة أوبرا الإسكندرية تحيي حفلات روائع زمن الفن الجميل

تواصل دار الأوبرا سلسلة حفلات روائع زمن الفن الجميل، بسهرة تحييها فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو محمد الموجي، الخميس 23 أبريل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ينطلق في تمام الساعة 6:30 مساءً.

يتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغاني منها وحياتك يا حبيبى، مادام تحب بتنكر ليه، ميتى أشوفك، ع الحلوة والمرة، رسالة من تحت الماء وغيرها .

يشارك بالغناء في الحفل المطربون محمد الخولى، أحمد رجب، ووائل أبو الفتوح، ومحمد حسن جمعة، وولاء طلبة، ويمنى حسن.

يأتى الحفل ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى عرض مؤلفات أمراء اللحن والكلمة على الأجيال الجديدة سعياً لإعادة إحياء التراث وصون الهوية العربية التى يمثل الإبداع الغنائى والموسيقى أحد ملامحها.