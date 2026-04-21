مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور لـ 8000 جنيه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه
البرنامج اليومي للنبي من الاستيقاظ حتى النوم.. علي جمعة يوضحه
الكشف عن الطاقم التحكيمي الأجنبي الأقرب لإدارة مباريات الأهلي القادمة
متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر
هيئة الشراء الموحد: لا يوجد مديونية لأي شركة وردت للهيئة قبل 120 يوما
مصطفى مدبولي: المؤسسات الاقتصادية الكبيرة تشيد بما يتم بمصر
بالأرقام.. مدبولي يستعرض تداعيات الحرب وخطة الدولة لمواجهة الأزمة
مدبولي: تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا بنسبة 29.6%
مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200
مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026
مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين
وزير الخارجية الألماني يدعو إيران إلى سرعة التفاوض مع أمريكا في إسلام آباد
فن وثقافة

كارولين عزمي تحتفل مع أبطال فيلمها «محمود التاني»

تصدرت كارولين عزمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مع تصاعد الحماس لانتظار عرض فيلمها الجديد «محمود التاني»، الذي يجمعها بعدد من النجوم الشباب، على رأسهم أحمد بحر وأحمد غزي، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وزاد من تفاعل الجمهور تداول فيديو من كواليس العمل، ظهر فيه صُنّاع الفيلم وهم يحتفلون بعيد ميلاد كارولين، في أجواء عفوية لاقت انتشارًا واسعًا وإشادة بروح الفريق.

فيلم «محمود التاني» يشارك في بطولته أيضًا تامر هجرس وجنا الأشقر، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار.

ويقدم العمل مزيجًا من الكوميديا والإثارة في إطار درامي خفيف، ما جعله محط أنظار الجمهور، خاصة مع تسريب لقطات من كواليسه كشفت عن طاقة شبابية وأداء عفوي يُبشّر بتجربة مختلفة.

وعلى صعيد آخر، شاركت كارولين عزمي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «رأس الأفعى»، إلى جانب أمير كرارة وماجدة زكي وشريف منير، حيث دارت أحداثه في إطار مستوحى من وقائع حقيقية، حول جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة عناصر إرهابية وكشف مخططاتهم.

كما ظهرت في رمضان 2025 من خلال مسلسل «فهد البطل»، بطولة أحمد العوضي، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز، لتواصل بذلك حضورها اللافت وتأكيد مكانتها ضمن أبرز نجمات جيلها.

كارولين عزمي الفنانة كارولين عزمي أعمال كارولين عزمي افلام كارولين عزمي

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

الأهلي

تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو

رابطة الاندية المحترفة

رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

فرقة اوبرا الإسكندرية

فرقة أوبرا الإسكندرية تحيي حفلات روائع زمن الفن الجميل

الماشينست حسن جاد

كريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة الـ 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وفاة حياة الفهد

ديانا حداد تنعى الفنانة الراحلة حياة الفهد

بالصور

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد