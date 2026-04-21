كارولين عزمي تحتفل مع أبطال فيلمها «محمود التاني»

تصدرت كارولين عزمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مع تصاعد الحماس لانتظار عرض فيلمها الجديد «محمود التاني»، الذي يجمعها بعدد من النجوم الشباب، على رأسهم أحمد بحر وأحمد غزي، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وزاد من تفاعل الجمهور تداول فيديو من كواليس العمل، ظهر فيه صُنّاع الفيلم وهم يحتفلون بعيد ميلاد كارولين، في أجواء عفوية لاقت انتشارًا واسعًا وإشادة بروح الفريق.

فيلم «محمود التاني» يشارك في بطولته أيضًا تامر هجرس وجنا الأشقر، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار.

ويقدم العمل مزيجًا من الكوميديا والإثارة في إطار درامي خفيف، ما جعله محط أنظار الجمهور، خاصة مع تسريب لقطات من كواليسه كشفت عن طاقة شبابية وأداء عفوي يُبشّر بتجربة مختلفة.

وعلى صعيد آخر، شاركت كارولين عزمي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «رأس الأفعى»، إلى جانب أمير كرارة وماجدة زكي وشريف منير، حيث دارت أحداثه في إطار مستوحى من وقائع حقيقية، حول جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة عناصر إرهابية وكشف مخططاتهم.

كما ظهرت في رمضان 2025 من خلال مسلسل «فهد البطل»، بطولة أحمد العوضي، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز، لتواصل بذلك حضورها اللافت وتأكيد مكانتها ضمن أبرز نجمات جيلها.