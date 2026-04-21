قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

معتصم النهار يكشف تفاصيل فيلم «نصيب» مع ياسمين صبري

أحمد إبراهيم

كشف الفنان معتصم النهار عن اقتراب انتهاء تصوير فيلم “نصيب”، الذي يشاركه بطولته الفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أن العمل دخل مراحله النهائية تمهيدا لطرحه قريبا في دور العرض السينمائية.

وأوضح النهار، خلال لقائه مع ET بالعربي، أنه تم استئناف التصوير بعد توقف مؤقت، نتيجة انشغال فريق العمل بموسم دراما رمضان 2026، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم فكرة مختلفة تعتمد على الطابع الرومانسي الشبابي، ولكن بروح عصرية تناسب تطلعات الجمهور الحالي.

وأكد أن العمل يستلهم في أجوائه بعضا من الأفلام الرومانسية التي حققت نجاحا واسعا في السينما المصرية، مثل عمر وسلمى، مع تقديم معالجة حديثة تواكب تغيرات الذوق العام وتطور شكل العلاقات على الشاشة.

وتحدث النهار عن تفاصيل شخصيته داخل الفيلم، موضحا أن المهنة التي يجسدها تمثل مفتاحا أساسيا لتطور الأحداث، حيث تتيح له فرصة الاقتراب من الفتاة التي يحبها بطريقة غير مباشرة، في ظل صعوبة الوصول إليها بالطرق التقليدية.

وقال إن هذه الفكرة تمنح العمل بعدا إنسانيا، خاصة مع محاولته مساعدتها في جوانب مختلفة من حياتها، وهو ما يعكس مشاعر عاطفية عميقة تتصاعد تدريجيا مع سير الأحداث.

وأضاف أن فريق العمل يواصل التصوير حاليا في مراحل متقدمة، وسط حالة من الحماس والتركيز للانتهاء من المشاهد المتبقية، تمهيدا لدخول الفيلم مراحل ما بعد الإنتاج، ومن ثم تحديد موعد طرحه رسميا.

أبطال فيلم نصيب  

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين صبري ومعتصم النهار، عدد من النجوم، من بينهم رحمة أحمد، وعمر الشناوي، ومصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن آخر اعمال ياسمين صبري كان فيلم المشروع X، الذي شاركها بطولته النجم كريم عبد العزيز، إلى جانب إياد نصار وأحمد غزي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وحقق حضورا لافتا وقت عرضه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

جانب من الندوه

"تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم المجتمعية"..ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد واستلام محصول القمح بصومعة الخارجة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا: افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي خلال أيام

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد