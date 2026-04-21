معتصم النهار يكشف تفاصيل فيلم «نصيب» مع ياسمين صبري

كشف الفنان معتصم النهار عن اقتراب انتهاء تصوير فيلم “نصيب”، الذي يشاركه بطولته الفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أن العمل دخل مراحله النهائية تمهيدا لطرحه قريبا في دور العرض السينمائية.

وأوضح النهار، خلال لقائه مع ET بالعربي، أنه تم استئناف التصوير بعد توقف مؤقت، نتيجة انشغال فريق العمل بموسم دراما رمضان 2026، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم فكرة مختلفة تعتمد على الطابع الرومانسي الشبابي، ولكن بروح عصرية تناسب تطلعات الجمهور الحالي.

وأكد أن العمل يستلهم في أجوائه بعضا من الأفلام الرومانسية التي حققت نجاحا واسعا في السينما المصرية، مثل عمر وسلمى، مع تقديم معالجة حديثة تواكب تغيرات الذوق العام وتطور شكل العلاقات على الشاشة.

وتحدث النهار عن تفاصيل شخصيته داخل الفيلم، موضحا أن المهنة التي يجسدها تمثل مفتاحا أساسيا لتطور الأحداث، حيث تتيح له فرصة الاقتراب من الفتاة التي يحبها بطريقة غير مباشرة، في ظل صعوبة الوصول إليها بالطرق التقليدية.

وقال إن هذه الفكرة تمنح العمل بعدا إنسانيا، خاصة مع محاولته مساعدتها في جوانب مختلفة من حياتها، وهو ما يعكس مشاعر عاطفية عميقة تتصاعد تدريجيا مع سير الأحداث.

وأضاف أن فريق العمل يواصل التصوير حاليا في مراحل متقدمة، وسط حالة من الحماس والتركيز للانتهاء من المشاهد المتبقية، تمهيدا لدخول الفيلم مراحل ما بعد الإنتاج، ومن ثم تحديد موعد طرحه رسميا.

أبطال فيلم نصيب

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين صبري ومعتصم النهار، عدد من النجوم، من بينهم رحمة أحمد، وعمر الشناوي، ومصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن آخر اعمال ياسمين صبري كان فيلم المشروع X، الذي شاركها بطولته النجم كريم عبد العزيز، إلى جانب إياد نصار وأحمد غزي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وحقق حضورا لافتا وقت عرضه.