شمس البارودي عن زواجها من حسن يوسف: سنوات من الحب والتفاهم والانسجام

أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ، تفاعلًا واسعا بعد منشور مطول تحدثت فيه عن قناعاتها بشأن الطب النبوي، وأهمية الالتزام بتعاليم الدين في الصحة والغذاء.

وأكدت البارودي ، عبر حسابها على «فيسبوك»، أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل منهجًا متكاملًا للحفاظ على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنها تحرص على تطبيق هذه التعاليم في حياتها اليومية.

وقالت: "احنا ليه مش مصدقين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ملئ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والمعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء، وخير الأدام ما تشتهيه النفس، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وما خلق الله من داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع.

وأضافت: " كل هذا وأكثر منه في كتاب الله وسنة رسوله، عن نفسي أتبعه، وقبل اعتزالي التمثيل والتزامي، ومنذ الصغر أتبع بعضًا من هذا بالفطرة، ولكن بعد إنجابي ومن أواخر العشرينات بدأت أتعلم. وأي أمر يا أولادي اشربوا مياه، يا أولادي خذوا عسل، حتى أي تعب لأطفالي أو لزوجي ولي، أناديهم وألح عليهم: اشربوا مياه كثير، طيب ملعقة عسل".

وأشارت إلى أن هذه العادات الصحية كانت محل سخرية في البداية من أسرتها، قبل أن تتحول لاحقًا إلى نصائح يتفق عليها الأطباء، خاصة فيما يتعلق بأهمية شرب المياه بكثرة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

وتطرقت البارودي، إلى فترة جائحة كورونا، مؤكدة أنها كانت متحفظة في البداية على تلقي اللقاح، قبل أن تقرر الحصول عليه لاحقًا برفقة أسرتها، بعد الاطمئنان على بعض المقربين، ومن بينهم الفنانة سميرة أحمد، التي دعتهم لتلقي التطعيم.

وأضافت أنها تلقت الجرعات، مشيرة إلى أن الجرعة الصينية كانت أخف من حيث الأعراض، لافتة إلى أن الجدل حول اللقاحات استمر بين مؤيد ومعارض، في ظل تجارب مختلفة للناس، بعضهم تلقى اللقاح وآخرون رفضوه وتعافوا من أعراض مرضية دون الإفصاح عنها.

وأوضحت أنها لاحظت حالة من التضارب في الآراء حول اللقاحات، متسائلة عن الحقيقة وسط هذه الآراء المختلفة، كما أشارت إلى أن بعض الأطباء الذين تلقوا أنواعًا مختلفة من اللقاحات تعرضوا لمعاناة صحية، بحسب ما ذكرته.

واختتمت البارودي حديثها بالتأكيد على ثقتها في الطب النبوي أكثر من العلاج الكيميائي، قائلة إنها تستعين بالله دائمًا وتتمنى ألا تحتاج إلى طبيب، مشددة على أن الأمر كله بيد الله.

كما استعادت ذكريات زواجها من الراحل حسن يوسف، مشيرة إلى لحظات الارتباط الأولى بحضور المأذون وأسرتها، مؤكدة أن حياتها الزوجية امتدت لأكثر من 53 عامًا من التفاهم والمحبة، ووصفتها بأنها "روح واحدة في جسدين"، في رسالة جمعت بين التأملات الشخصية والآراء الصحية.