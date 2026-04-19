بصورة نادرة.. شمس البارودي تستعيد ذكريات عقد قرانها على الراحل حسن يوسف

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها ومتابعيها صورة نادرة من حفل عقد قرانها على الفنان الراحل حسن يوسف، الذي غيبه الموت عن عالمنا عام 2024 تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا.

وعلقت شمس البارودي، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "خالتى خديجة وخالي حسن وابنة خالتى نادية"

حسن يوسف وشمس البارودي

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.

