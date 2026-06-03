صراخ حتى الموت| كواليس مفجعة بشأن وفاة «رباب» على يد زوجها.. والسبب غسالة

خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد2" ، جزءًا من حلقة اليوم لكشف تفاصيل وفاة رباب ضحية القتل على يد زوجها في محافظة الشرقية .

من جانبها قالت والدة رباب الضحية : "بنتي معاها 4 أبناء وأنا مكنتش موافقة على زواج ابنتي من زوجها اللي قتلها ".

وتابعت والدة رباب: "بنتي كانت عايشة مع جوزها وأمه كانت حرامية ومحبوسة"، مُضيفة: "بنتي في يوم وفاتها جوزها ضربها كتير وكانت بتصرخ جامد".

وأكملت والدة رباب: "بنتي كانت عمالة تصرخ وجوزها وأخوه كان بيضربها جامد عشان يموتوها ومش غسالة السبب في وفاة ابنتي ".

ولفتت والدة رباب: "أكيد مش مشكلة غسالة هي اللي تدفع جوز بنتي لقتل ابنتي.. أكيد بنتي كانت ماسكة حاجة عليهم وهما خايفين إنها تتكلم".

