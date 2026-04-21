الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل اللعبة 5.. خطف ميرنا جميل والدخول في تحد جديد بمليون جنيه

أحمد إبراهيم

تواصل أحداث مسلسل “اللعبة 5” تصاعدها، حيث لا تخلو المنافسة من المفاجآت التي تقلب الموازين في كل لحظة، وتضع أبطال العمل في مواقف غير متوقعة.

بدأت الحلقة الثامنة بانتصار فريق وسيم “شيكو”، الذي لم يكتف بالفوز في التحدي، بل حرص على الاحتفال بطريقة ساخرة أمام ماظو “هشام ماجد” وفريقه.

وجاءت الأغنية التي قدمها الفريق كوسيلة للضغط النفسي على المنافسين. 

واستمر ماظو في حالة التخبط داخل شركة التجارب، بعدما طلب منه اختبار سترة واقية من الرصاص، لكنه تهرب من خوض التجربة بنفسه، ودفع بصديقه سعدون “أحمد فتحي” للقيام بالمهمة بدلا منه. 

ودخل وسيم في أزمة شخصية مع تصاعد الشكوك حول علاقته بفتاة لبنانية، الامر الذي أشعل غيرة زوجته إسراء “ميرنا جميل”، لتزداد تعقيدات حياته بعيدا عن المنافسة.

لكن الحدث الاهم جاء مع اعلان مفاجئ عن اختطاف إسراء، وطرح تحد جديد بجائزة مليون جنيه، مع قواعد صارمة تقضي بأن يختار كل من وسيم وماظو مساعدا واحدا فقط لخوض المهمة في سرية تامة.

واختار ماظو شيماء “مي كساب”، بينما استعان وسيم بجميل “محمد ثروت”.

وينطلق وسيم في رحلة مليئة بالغموض بحثا عن زوجته، وبينما يعتقد انه تمكن من الوصول اليها، يكتشف ان ما رآه لم يكن سوى اوهام، ليبقى مصير إسراء مجهولا، ويترك الجمهور في حالة ترقب لما ستكشفه الحلقات المقبلة.

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

