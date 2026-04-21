بكلمات مؤثرة .. أحمد حلمي ينعي والد منة شلبي

حرص الفنان أحمد حلمي ، على تقديم واجب العزاء والمواساة للفنانة منة شلبي، وذلك عقب وفاة والدها.

ووجه أحمد حلمي، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا: "الله يرحم والدك يا منة ويسكنه فسيح جناته ويصبرك يارب.. ادعوله بالرحمة".

وظهرت الفنانة منة شلبي ، في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجنايني على مساندتها.

وكتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.