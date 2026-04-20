إسعاد يونس تواسي منة شلبي بعد وفاة والدها: ربنا يسعد روحه في الجنة

نعت الإعلامية إسعاد يونس محمد شلبي، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

و كتب إسعاد يونس عبر حسابها بموقع إنستجرام:

أتقدم بخالص العزاء لحبيبة قلبى منة شلبى فى وفاة والدها الأستاذ هشام شلبى، ربنا يسعد روحه فى الجنة ويمن عليكى يا حبيبتى بالصبر والقبول.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجايني على مساندتها.

وكان قد كتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.