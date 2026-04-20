المهن التمثيلية تطلب عدم تصوير عزاء والد منة شلبي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، طلبها عدم تصوير مراسم عزاء الراحل محمد هشام الدين شلبي، والد النجمة منة شلبي، والمقرر إقامته يوم الأربعاء، وذلك حرصًا على احترام خصوصية الأسرة في هذا الظرف الإنساني.

وأكدت النقابة في بيان رسمي أن هذا الطلب يأتي بناءً على رغبة أسرة الراحل، خاصة بعد التجاوزات التي شهدتها مراسم الجنازة يوم الاثنين، من تزاحم شديد ومحاولات تصوير وبث لحظات خاصة دون مراعاة لمشاعر أهل الفقيد.

ودعت النقابة وسائل الإعلام والمصورين إلى الالتزام برغبة الأسرة وتقدير حالة الحزن التي تمر بها، مؤكدة أن مثل هذه المواقف تتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية المهنية والإنسانية.

عزاء والد منة شلبي

حددت الفنانة منة شلبي، موعد تلقي عزاء والدها الذي وافته المنية أمس الأحد وشيعت جنازته ظهر اليوم الإثنين.

وتتلقى منة شلبي العزاء، يوم الأربعاء المقبل، عقب صلاة المغرب، من مسجد المشير طنطاوي بقاعة السلام.

وفاة والد منة شلبي

وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجايني على مساندتها.

وكان قد كتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.