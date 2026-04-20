المخرج كريم الشناوي ينعى والد منة شلبي

نعى المخرج كريم الشناوي، محمد شلبي، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

وكتب كريم الشناوي عبر حسابه بموقع إنستجرام: «"إنا لله وإنا إليه راجعون".. توفي إلى رحمة الله الأستاذ محمد هشام الدين شلبي، والد الصديقة العزيزة منة شلبي».

وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، اليوم، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجنايني على مساندتها.

وكان المنتج أحمد الجنايني، زوج الفنانة منة شلبي، قد أعلن عن الوفاة، من خلال حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الإثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة”.