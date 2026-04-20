ريهام عبد الغفور تواسي منة شلبي في وفاه والدها

نعت الفنانة ريهام عبدالغفور محمد شلبي، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

و كتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها بموقع إنستجرام: "يا حبيبتي ربنا يرحمه ويحسن إليه ويسعده في الجنة، ويصبر قلبك يا رب".



وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجايني على مساندتها.

وكان قد كتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.