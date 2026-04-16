ريهام عبد الغفور بعد تصدر حكاية نرجس التريند : فرج الله يأتي بطرق غير متوقعة

عبّرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها الكبيرة بعد تصدر مسلسل حكاية نرجس التريند مجددًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وكتبت ريهام عبدالغفور: "إن اللّٰه إذا أعطى أدهش"

فرج اللّٰه وكرمه عظيم يأتي بطرق غير متوقعة، تمسح على القلوب وتجبر النفوس.



الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه".

وكان قد أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن تكريم النجمة ريهام عبد الغفور، بجائزة عزيزة أمير، خلال دورته الخامسة والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 17 إلى 20 أبريل 2026، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.



وتعليقا على ذلك التكريم، قال مايكل باخوم، رئيس المهرجان، إن قرار منح ريهام عبد الغفور، هذه الجائزة جاء تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها البارزة في الدراما والسينما العربية، لافتا إلى أن موهبتها تجمع ما بين العمق والتنوع، إذ استطاعت أن تترك بصمة خاصة في كل عمل تقدمه، وتواصل التأثير في المشهد الفني وإلهام الجمهور.