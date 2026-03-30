ريهام عبد الغفور في أحدث ظهور رفقة يسرا

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة رفقة الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت ريهام عبد الغفور رسالة ليسرا، عبر الاستوري، وكتبت: “مع الملكة والايقونة يسرا”.

وتتصدر الفنانة ريهام عبد الغفور قائمة المكرمين في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الخامسة عشرة تقديرا لمسيرتها الفنية الثرية التي جمعت بين التميز والتنوع ونجحت من خلالها في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية.

ويأتي هذا التكريم ليعكس حجم التأثير الذي قدمته ريهام عبد الغفور على الساحة الفنية حيث استطاعت عبر سنوات من العمل أن تقدم أعمالا مميزة نالت إعجاب الجمهور والنقاد وأثبتت قدرتها على تقديم أدوار متنوعة بين الدراما الاجتماعية والنفسية.