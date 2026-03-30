حفل عالمي مرتقب.. تامر حسني يلتقي فرينش مونتانا في العين السخنة 12 أبريل

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العين السخنة يوم 12 أبريل المقبل، بمشاركة خاصة من النجم العالمي ذو الأصول المغربية فرينش مونتانا، في تعاون يعد الأهم من نوعه بينهما على المسرح المصري، ويعد الحفل بداية لحفلات موسم الصيف .

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجمان، حيث سيقدم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية، إلى جانب أحدث أعماله التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يضفي فرينش مونتانا طابعًا عالميًا على الحفل، من خلال تقديم مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت انتشارًا دوليًا، ما يمنح الحضور تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الطابع العربي والغربي في ليلة واحدة.

الحفل سيحمل العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الفقرات الغنائية أو من خلال تجهيزات المسرح والإضاءة والتقنيات الحديثة، بما يواكب كبرى الحفلات العالمية، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات خاصة لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور.

تفاصيل حفل تامر حسني وفرينش مونتانا

وشهد الحفل المرتقب الذي يجمع بين النجم تامر حسني والنجم العالمي فرينش مونتانا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أُعلن عن نفاد جميع التذاكر بالكامل قبل موعد إقامته، إلى جانب عدد من المفاجآت التي يتم التحضير لها خصيصًا لإحياء هذا الحدث الفني المميز، الذي يعد من أقوى انطلاقات موسم حفلات صيف 2026.

ويعيد هذا الحفل إلى الأذهان أول لقاء جمع بين تامر حسني وفرينش مونتانا عام 2019، حين ظهر تامر بشكل مفاجئ على المسرح خلال حفل بالقاهرة، وشاركه تقديم عرض غنائي استعراضي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وقدما وقتها مزيجًا غنائيًا جمع بين الأغنية العالمية “Unforgettable” وأغنية “يا بنت الإيه”، في تجربة مميزة مزجت بين الطابعين العربي والغربي.