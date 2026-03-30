تامر حسني: صباح الخير يا مصر أغنية بحبها وما أخدتش حقها

أشار الفنان تامر حسنى، إن أغنيته «صباح الخير يا مصر»، لم تأخذ حقها من الانتشار، ودعا المدارس إلى استخدامها واستمعها.

وكتب تامر حسنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"صباح الخير يا مصر من الأغانى اللى بحبها وما أخدتش حقها بس إن شاء الله معاكم هتاخد حقها وأتمنى إن المدارس تستخدمها".

وتابع :"تقدروا تسمعوها كاملة على يوتيوب من ألحان العبقرى الراحل محمد رحيم كلمات الشاعر مصطفى حسن توزيع الموسيقار أحمد شعتوت".

وكان قد شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك برفقة السفير الفرنسي في مصر في حفل مدرسي.

و كتب حسني عبر مقطع الفيديو : الراجل الجميل الوسيم ده طلع سلم عليا على المسرح في حفل مدرسة، روحت حضنتُه و رقصته دبكة شامي و هو تجاوب معايا عادي، و بعد ما مشيت عرفت إنه سفير فرنسا في مصر قولت إيه اللي أنا عملته ده إزاي مرحبتش بيه قدام الناس .

أضاف : علشان كده عايز أشكره على حضوره و صعوده معايا على المسرح، و أقوله قد إيه أنت راجل جميل و فرفوش و نورت الحفلة سعادة السفير الفرنسي العزيز.