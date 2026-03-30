هالة صدقي : الدور الجديد سبب حماسي لمسلسل بيبو.. واتشاف كويس رغم المنافسة |خاص

كشف الفنانة هالة صدقي عن أسباب حماسها للمشاركة في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل بيبو.

وقالت هالة صدقي في تصريحات خاصة لصدي البلد؛ من أسباب حماسي للمشاركة في مسلسل بيبو انني وجدت دور جديد عني جدا وده هدفي باستمرار اني لا أعيد اي دور عملته قبل كده.

واستكملت هالة صدقي : سعيده جدا لان بالرغم من ان المنافسه قويه إلا اننا كان لدينا متابعه جيده جدا والناس مبسوطه جدا الحمد لله.

مسلسل بيبو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط