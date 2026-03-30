هالة صدقي: أحببت شخصيتي في بيبو.. وجذوري الصعيدية لم تشعرني بالغربة

كشفت الفنانة هالة صدقي عن استعدادها لأداء شخصية المرأة الصعيدية ضمن أحداث مسلسل بيبو، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت النجمة هالة صدقي في تصريحات خاصة لصدي البلد: كان هناك استعدادات لدراسة طبيعة الشخصية، وخصوصا أن المرأة الصعيدية لها طابع خاص مختلف عن سيدات مصر وكذلك الملابس وبالتأكيد اللهجة.

وأضافت هالة صدقي في حديثها: لقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة ان جذوري من الصعيد، فلم أشعر بالغربة، أما فيما يخص اللغة فقد كان هناك اتنين من مصححين اللغة، معنا طيلة فترة التصوير.

مسلسل بيبو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.