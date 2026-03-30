تامر حسني يكشف كواليس رقصه مع السفير الفرنسي في حفل مدرسي

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك برفقة السفير الفرنسي في مصر في حفل مدرسي.



و كتب حسني عبر مقطع الفيديو : الراجل الجميل الوسيم ده طلع سلم عليا على المسرح في حفل مدرسة، روحت حضنتُه و رقصته دبكة شامي و هو تجاوب معايا عادي، و بعد ما مشيت عرفت إنه سفير فرنسا في مصر قولت إيه اللي أنا عملته ده إزاي مرحبتش بيه قدام الناس .

و أضاف : علشان كده عايز أشكره على حضوره و صعوده معايا على المسرح، و أقوله قد إيه أنت راجل جميل و فرفوش و نورت الحفلة سعادة السفير الفرنسي العزيز.