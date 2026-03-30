راجل جميل وفرفوش.. تامر حسني يرقص مع السفير الفرنسي

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو مع سفير فرنسا في مصر من أحد الحفلات المدرسية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب تامر حسني وهو يرقص مع سفير فرنسا معلقا علي الفيديو :الراجل الجميل الوسيم ده طلع سلم عليا على المسرح في حفل مدرسة ، روحت حضنتُه و رقصته دبكة شامي و هو تجاوب معايا عادي، و بعد ما مشيت عرفت إنه سفير فرنسا في مصر قولت إيه اللي أنا عملته ده إزاي مرحبتش بيه قدام الناس .

و تابع :علشان كده عايز أشكره على حضوره و صعوده معايا على المسرح، و أقوله قد إيه أنت راجل جميل و فرفوش و نورت الحفلة سعادة السفير الفرنسي العزيز.

وفي سياق آخر أيد الفنان تامر حسني مقترح المنتج كريم السبكي لإنقاذ دور العرض السينمائي في ظل قرار الغلق المبكر .



وكتب تامر حسني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اقتراحي إذا أمكن فا يتطبق على كل الجهات .. كلام البوست اللي كتبه زميلي المنتج كريم السبكي ده من وجهة نظري اقتراح صحيح للسينمات أعتقد وزارتنا المبجلة ممكن تدرسه و أكيد هيعملوا الصح لأن برضو الصح عمره ما هيكون من وجهة نظرنا إحنا بس أكيد في حاجات تانية ممكن منكنش على دراية بيها و هي لمصلحة البلد و لكن لو الاقتراح ده اتنسق مع أهداف الدولة أتمنى تحقيقه و اقتراحي الشخصي إن القرار ممكن يتطبق على أماكن كتير مش بس السينمات أو أماكن تختار يقفلوا الصبح و أماكن تختار يقفلوا بالليل و كل ده بالتنسيق مع الجهات اللي شايفة شغلها و أكل عيشها أكتر بالنهار ولا بالليل و بكده كله هيتراضى .. و برضو ده من وجهة نظرنا المحدودة … و أي قرار أكبر مننا بتاخده الدولة لازم نحترمه و نتأكد مليون في المية إنه لمصلحتنا حتى لو استحملنا شوية كل الشكر و التقدير و الاحترام لوزاراتنا المصرية العظيمة.