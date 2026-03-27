تعرف على تفاصيل مسلسل تامر حسني الجديد في رمضان 2027.. خاص

قرر الفنان تامر حسني العودة للدراما وتقديم مسلسل جديد في رمضان 2027 بعد غياب دام 12 عاما عن التلفزيون وتحديدا منذ مسلسله الأخير "فرق توقيت".

وعلم موقع "صدى البلد" أن مؤلف المسلسل هو السيناريست أحمد محمود أبو زيد، والمخرج هو شادي عبد السلام، وتم الانتهاء بالفعل من كتابة بعض الحلقات.

وكان آخر أعمال تامر حسني هو فيلم ريستارت، وشاركه في بطولة الفيلم هنا الزاهد، إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين، من بينهم باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة والقديرة ميمي جمال، وتوانا، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام ورانيا منصور، ومن إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.

وجمع ريستارت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث جسّد تامر حسني شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، يمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية منها على عقول الناس، يضم الفيلم أيضا العديد من الأغاني من ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"، منهم "حلال فيك" و"المقص" التي تجمعه مع رضا البحراوي بلمسة شعبية مختلفة.