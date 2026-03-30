بالصور.. أشرف عبد الباقي يشهد عرض موت فوضوي صدفة بالمسرح العالمي بالقاهرة

ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الحادية والأربعين من مهرجان المسرح العالمي والتي تقام في المعهد العالي للفنون المسرحية فرع القاهرة تم عرض مسرحية «موت فوضوي صدفة» بحضور مجموعة من الضيوف منهم: الفنان أشرف عبد الباقي وزوجته وابنته المخرجة زينة عبد الباقي ومؤدي الراب زياد ظاظا.

العرض بطولة: باسم داوود، حسام سيد، عبد الرحمن الزيدي، سهيلة الانور، يوسف مراد، امير الصم، تأليف داريو فو، من إعداد وإخراج باسم داوود.

وقد عرف المخرج باسم داوود عن نفسه فهو في السنة الثانية في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وهذا العرض هو ثاني تجربة اخراج له بعد مسرحية الخطة المثالية والتي عرضت أيضا ضمن عروض المهرجان العالمي الدورات السابقة والذي حقق نجاح كبير ترتب عليه استقطاب الدكتور أشرف زكي للمسرحية لعرضها على مسرح النهار التابع لنقابة الممثلين ثم تتولي نجاحات العرض ليتم إدراجه ضمن عروض مشروع «سوكسيه» التابع للفنان أشرف عبد الباقي.

وعن عرض «موت فوضوي صدفة» ذكر «داوود» انه يحب مؤلفات «داريو فو» لأنه يتناول قضايا بشكل ساخر، وفي العرض اعتمد على كسر الإيهام واتخاذ الفوضى أسلوبا في إخراج المشاهد الكوميدية لكي يناقش قضية انه ليس كل ما يعرف يقال والتي تحمل دلالة رمزية حيث تدور قصة العرض حول وفاة غامضة أثناء تحقيق داخل جهة رسمية ويحاول المسؤولون تبريرها كحادث عرضي لكن شخصا مشبوها ينتحل صفة محقق ويجبرهم على إعادة تمثيل الواقعة فتظهر تناقضاتهم وتنهار روايتهم المتعددة وتنتهي الاحداث بمفاجأة غير متوقعة.

تلا العرض تكريم الدكتورة انجي البستاوي رائد طلاب المعهد للفنانة شريهان الشاذلي، الفنانة الشابة نورا مهدي، والطبيب والفنان الصاعد محمد حسن.

وعقب استراحة قصيرة بدأت ندوة نقدية في قاعة مندور بمبنى المعهد لمناقشة المخرج باسم داوود من قبل مجموعة من زملائه مثل: اسراء محبوب وكريم صقر ومحمد الزمر.

الجدير بالذكر انه يعرض اليوم مسرحية «العقدة» من اخراج احمد حتحوت في تمام الساعة السادسة مساء على خشبة معهد الفنون المسرحية بفرع أكاديمية الفنون الرئيس.