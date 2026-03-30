النور والأمل يستضيف عمرو سليم بقيادة شرارة فى بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية ، حفلا لأوركسترا النور والأمل يستضيف خلاله المؤلف الموسيقى وعازف البيانو الشهير عمرو سليم ويقوده المايسترو محمد شرارة ، وذلك فى السادسة والنصف مساء الأربعاء الأول من أبريل على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات العالمية والعربية منها متتابعة كارمن لـ بيزيه، رقصة الفلوت لـ راجح داوود، زوربا لـ ميكس ثيودوراكيس، الدانوب الأزرق لـ شتراوس، رقصة الفراشة لـ عطية شرارة، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت وغيرها.



يذكر أن أوركسترا النور والأمل أول فرقة موسيقية تتضمن عددا من الكفيفات، اللائى تحدين الإعاقة بالفن، قدم العديد من الحفلات حول العالم من قبل حيث زار 27 دولة من بينها 15 دولة عربية إضافة إلى 5 دول أوروبية و5 آسيوية وعزف فى أهم المحافل الدولية منها الحفل المقام باليونيسكو بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان بباريس، شارك أيضا في احتفالات اليوم العالمى للموسيقى بمدينة كوفريه" مسقط رأس مؤسس طريقة «برايل» الشهيرة فى تعليم المكفوفين القراءة .