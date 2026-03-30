آية عبدالرحمن: أسرتي جيشي المساند لي في الحياة

كشفت النائبة والإعلامية آية عبدالرحمن عن أن عائلتها هي جيشها المنيع والحصن لها ضد اى هجمات ومساند لها فى كل خطواتها المهنية.

وقالت آية عبدالرحمن فى ندوة صدى البلد: أسرتي او عائلتي بشكل عام هم جيشي المساند لى فى الحياة وفى مل خطوة اخطوها بحياتي العملية وعندما دخل مجال الإعلام كان ذلك مجالا جديدا عليهم لم يكن يتعودون على الأجواء المليئة بالصخب الإعلام وأن من الممكن أن تتعرض الى هجمات وانتقادات.

وأضافت آية عبدالرحمن: عندما خضت تجربة تقديم برنامج “دولة التلاوة” وجدوا أنها تحربة جيدة للخروج من عالم السياسة والأخبار الذى بدأت به كمذيعة وساندوني فى هذه الخطوة وأنا من عادتى أحب أن أبلغهم بخطواتي بعد دخولها وأفضل ذلك حتى لا أسبب لهم نوعا من التوتر والازعاج.

وأوضحت آية عبدالرحمن: والدتي فقط التى ابلغها بخطوتي قبل تنفيذها لاتبارك بدعواتها لي وعائلتي جميعهم يساندوني فى خطواتي كثيرا.

وحلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر.