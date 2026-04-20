البقاء لله.. منى زكي تنعى والد منة شلبي

نعت الفنانة منى زكي، والد الفنانة منة شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت منى زكي: “ان لله وان إليه راجعون البقاء لله في وفاة والد الغالية ربنا يصبر قلبك”.

وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجايني على مساندتها.

وكان قد كتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.