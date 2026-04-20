ليلى علوي تخطف الأنظار في إطلالة أنيقة من أسوان

شاركت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت ليلى علوي بلوك كاجوال من اسوان وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم ابن مين فيهم، لـ ليلى علوي وبيومي فؤاد، البرومو الدعائي للفيلم قبل عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ابن مين فيهم” البوستر الرسمي للعمل والذى من المقرر طرحه فى السينمات ، خلال الفترة المقبلة ضمن قائمة أفلام موسم صيف 2026.

فيلم “ابن مين فيهم” من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد، ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.