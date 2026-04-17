من الأرشيف | ليلى علوي تستعرض جمالها .. شاهد

شاركت الفنانة ليلي علوي صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ليلي علوي في الصورة من أرشيف الذكريات، ونالت الصورة اعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ابن مين فيهم، لـ ليلى علوي وبيومي فؤاد، البرومو الدعائي للفيلم قبل عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ابن مين فيهم” البوستر الرسمي للعمل والذى من المقرر طرحه فى السينمات ، خلال الفترة المقبلة ضمن قائمة أفلام موسم صيف 2026.

فيلم “ابن مين فيهم” من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ، ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد، ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

وتتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.