ليلى علوي تهنئ المسيحيين بعيد القيامة: كل عام وأهالينا بخير وسلام ومحبة

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة جمهورها والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ليلى علوي: «كل عام وكل أخواتنا وأهالينا بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله علينا وعلى أهل بلدنا بالخير والسلام والمحبة والفرح»

وكانت قد قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم ليلى علوي ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز، في حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، تقديرا لموهبتها الكبيرة ومشوارها السينمائي الطويل والحافل بالأعمال المهمة.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم ليلى علوي، هو بمثابة تكريم لعطاء طويل ومتواصل لفنانة منحت أجمل سنوات عمرها للفن السابع، حيث قدمت خلال مشوارها السينمائي الطويل مجموعة كبيرة من الأفلام التي إنحازت لقضايا المرأة وعبرت من خلالها ببراعة عن المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية .

اعمال ليلى علوي

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن عطاء ليلى علوي على شاشة السينما تضمن عشرات الأفلام، بعضها يعتبر من أهم ما أنتجته السينما المصرية خلال السنوات الماضية والتي تعاونت خلالها مع نخبة من المخرجين، مثل "المصير" مع المخرج العالمي يوسف شاهين، و"خرج ولم يعد" مع محمد خان، و"الماء والخضرة والوجه الحسن" مع يسري نصرالله، و"بحب السيما" مع أسامة فوزي، و"سمع هس" و"يا مهلبية يا" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" مع شريف عرفة، و"البدرون" و"ضربة معلم" و"إنذار بالطاعة" مع عاطف الطيب، و"آه يا بلد آه" و"المساطيل" و"كل هذا الحب" مع حسين كمال، و"إشارة مرور" مع خيري بشارة، و"قليل من الحب كثير من العنف" و"تفاحة" و"ست الستات" مع رأفت الميهي، و"الرجل الثالث" مع علي بدرخان، و"المغتصبون" و"آي آي" مع سعيد مرزوق، و"يا دنيا يا غرامي" مع مجدي أحمد علي، و"حب البنات" مع خالد الحجر، و"الحرافيش" و"غرام الأفاعي" مع حسام الدين مصطفى، و"شوارع من نار" مع سمير سيف، و"الهجامة" مع محمد النجار، و"إعدام ميت" مع علي عبدالخالق، و"ألوان السما السبعة" مع سعد هنداوي، كما يتواصل عطائها متواصل مع مخرجين يمثلون الجيل الجديد في السينما المصرية مثل آيتن أمين وكوثر يونس ومحمود كريم.

وشددت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على أن مسيرة النجمة ليلى علوي كانت زاخرة بالأعمال المهمة أيضا مجال الدراما التليفزيونية، حيث تألقت في العديد من المسلسلات التي مازالت محفورة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي، مثل "أخو البنات" و"ألف ليلة وليلة" و"العائلة" و"التوأم" و"حديث الصباح والمساء" و"بنت من شبرا" و"حكايات وبنعيشها" و"الشوارع الخلفية" و"نابليون والمحروسة" و"هي ودافنشي" و"منورة بأهلها"، كما تألقت على خشبة المسرح في العديد من العروض الجماهيرية الناجحة مثل "البرنسيسة" والجميلة والوحشين" .

من جانبها قالت النجمة ليلى علوي: أنا فخورة جداً بهذا التقدير من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، هذا المهرجان الذي إستطاع في وقت قصير أن يحجز لنفسه مكانة متميزة، كما أن التكريم في مدينة أسوان العريقة، التي تفيض بالجمال والتاريخ، يمنحني شعوراً استثنائياً بالامتنان.

وأضافت ليلى علوي: حرصت طوال مسيرتي الفنية على اختيار أدوار تلامس واقع المرأة، وتنتصر لقضاياها ومن ضمنها أفلام ساهمت في تغيير قوانين لصالح المرأة، واليوم أشعر أن هذا التكريم هو بمثابة تقدير لكل مجهود بذلته من أجل تقديم سينما تحترم عقل المرأة، وتعكس قوتها وتحدياته، فالسينما كانت ومازالت مرآة للمجتمع، وتكريمي في مهرجان يحتفي بالمرأة هو تتويج لمشوار من العشق للفن والرسالة الإنسانية التي يحملها .