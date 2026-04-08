ليلى علوي تدعم لبنان برسالة إنسانية مؤثرة

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن تضامنها مع الشعب اللبناني، بعد ضرب لبنان من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في ظل الأحداث الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكتبت ليلى علوي: “قلبي ودعواتي مع لبنان وشعبه الحبيب، ومع كل أسرة وكل أم وكل طفل عايشين لحظات صعبة ومؤلمة، ما يحدث مؤلم ومحزن جدًا، وكل مشهد ألم بيوجعنا وكأن الوجع في بيتنا”.

وتابعت: “ربنا يحفظ أهلنا في لبنان، ويربط على قلوبهم، ويعدّي الأيام الصعبة دي على خير”.

واختتمت: "لبنان الجميل يستحق السلام، يستحق الأمان، ويستحق يفضل دايمًا بلد النور والحياة والجمال".

ومن ناحية أخرى أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إيران لا يمتد ليشمل لبنان، مشددًا على أنه تمسك بهذا الموقف خلال مسار التفاهمات الأخيرة.

وفي بيان رسمي، زعم نتنياهو أن إسرائيل حققت، وفق تعبيره، "إنجازات كبيرة وغير مسبوقة" خلال المواجهة، معتبرًا أن هذه النتائج كانت بعيدة المنال في السابق.

وأضاف أن ميزان القوة بات يميل لصالح إسرائيل، قائلاً إن إيران تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة، مقابل ما وصفه بتعاظم قوة بلاده. كما شدد على أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية تامة، وأن خيار استئناف العمليات العسكرية يبقى مطروحًا في أي وقت تراه القيادة مناسبًا.