بيع 40 ألف تذكرة لودية مصر والبرازيل

تشهد ودية منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والبرازيل، المقرر لها 6 يونيو الحالي، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تم بيع أكثرمن 40 ألف تذكرة للمباراة حتى الآن الان.

ويسع إستاد Huntington bank field لنحو 67 ألف متفرج.





ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لخوض نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها في الشهر الحالي،ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جوار الفراعنة كلاً من: بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو في مدينة سياتل، قبل لقاء نيوزيلندا يوم 22 يونيو في فانكوفر، ثم يختتمون دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو في سياتل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.