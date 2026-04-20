لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة تعقد اجتماعها الأول برئاسة عمرو الليثي

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وبحضور الدكتور أشرف العزازي الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة ، إلى جانب أعضاء اللجنة من القيادات الإعلامية والأكاديمية والخبرات المتخصصة.

وفي مستهل الاجتماع، تم انتخاب السفير علاء يوسف نائبًا لرئيس اللجنة، كما تم انتخاب الدكتور طارق سعدة نائبًا لرئيس اللجنة، تقديرًا لما يتمتعان به من خبرات كبيرة في المجال الإعلامي والعمل المؤسسي.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة،الاستاذ عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية أميمة شكري، رئيس قطاع الإذاعة بالشركة المتحدة وراديو مصر، والكاتب الصحفي أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس، والأستاذ أحمد كمال، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتورة أمل مبدي، رئيس صندوق قادرون باختلاف، والكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، والإعلامي والباحث محمود التميمي، إعلامي وباحث في التراث الصحفي، والدكتور أشرف جلال، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول جدول الأعمال، والذي تضمن إقرار الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة خلال عام 2026، ووضع رؤية إعلامية ثقافية متكاملة تستهدف تطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي الثقافي والمعرفي، ودعم الهوية الوطنية المصرية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير المحتوى الثقافي والإعلامي في مختلف الوسائل التقليدية والرقمية، والعمل على تقديم رسالة إعلامية حديثة تخاطب مختلف فئات المجتمع، وخاصة فئة الشباب، مع الاستفادة من أدوات الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في توسيع دائرة التأثير والوصول إلى جمهور أوسع.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية إطلاق برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين الشباب، وتنظيم ورش عمل في مجالات الإعلام الثقافي والإعلام الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والثقافية والأكاديمية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

واتفقت اللجنة على تحديد مواعيد دورية لانعقاد اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة، مع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإعداد خطة تنفيذية شاملة للمبادرات والمشروعات المستهدفة خلال عام 2026.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عمرو الليثي أن اللجنة تضم نخبة كبيرة من الكفاءات والخبرات الإعلامية والأكاديمية، بما يمثل إضافة قوية للمشهد الثقافي والإعلامي المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا جادًا ومتكاملًا لدعم الإعلام الوطني وتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ الدور التنويري للإعلام في خدمة المجتمع.