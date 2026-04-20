عمل درامي ضخم.. محمد إمام مع نجمة عالمية في مسلسل جديد

تعاقد النجم محمد إمام على بطولة مسلسل درامي ضخم يجمعه لأول مرة مع نجمة عالمية، في عمل يُعد من أبرز المشاريع المنتظرة التي تستهدف المنافسة على المستوى الدولي.

وكشفت مصادر من داخل فريق الإنتاج أن إمام وقّع عقدًا ضخمًا، ليُسجل بذلك أعلى أجر لممثل في تاريخ الدراما العربية الحديثة، مؤكدًا حضوره القوي ومكانته المتصاعدة في الساحة الفنية.

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأكشن والتشويق، ومن المقرر تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة في عدة عواصم أوروبية إلى جانب القاهرة، بإنتاج ضخم وميزانية مفتوحة تهدف لتقديم عمل بمعايير عالمية.

ورغم التكتم الشديد حول هوية النجمة المشاركة، تشير التوقعات إلى أنها من نجمات الصف الأول عالميًا، مما زاد من حالة الترقب بين الجمهور، ولا يقتصر هذا المشروع على كونه عملًا دراميًا جديدًا، بل يمثل خطوة واضحة نحو تقديم تجربة عربية بمعايير عالمية، تجمع بين الإنتاج الضخم والتعاون الدولي.

ويترقب الجمهور الإعلان الرسمي عن باقي تفاصيل العمل، خاصة اسم النجمة العالمية، وسط توقعات بأن يكون هذا المسلسل واحدًا من أبرز الأعمال التي قد تُحدث تحولًا في شكل الدراما العربية خلال الفترة المقبلة.

وكان أحدث أعمال محمد إمام، هو مسلسل الكينج الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.