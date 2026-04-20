رانيا فريد شوقي تتغنى بالأهرامات في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة من أمام أهرامات الجيزة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت رانيا فريد شوقي: “الهرم خلفي حلم للملايين، لكن الاعتياد قد يجعلنا نمر بجانبه دون أن نرفع الرأس.. لا تتركوا الاعتياد يسرق منكم تذوق الجمال”.

وكانت قد أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن تضامنها مع الشعب اللبناني، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت رانيا: “الكلام خلص من كتر نزف القلوب”، في إشارة إلى حجم الألم وتكرار المآسي، مؤكدة أن ما يحدث يعيد نفس المشاهد المؤلمة مرة تلو الأخرى.

وأضافت في دعائها: “يارب أنت القادر المقتدر، اللهم يا من لا يُعجزه شيء، نشكو إليك عجرفة القوة وقسوة من لا يرحم”، مطالبة برفع الظلم ونصرة المظلومين.