حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية .. وإدارة أعمالها تطلب الدعاء

تعرضت الفنانة الكويتية حياة الفهد لتدهور حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية وذلك بعد إصابتها بجلطتين في المخ ومكوثها في العناية المركزة طول الأشهر الماضية.

وطالبت إدارة أعمال حياة الفهد، من جمهورها الدعاء لها لتجاوز الأزمة الصحية الحرجة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، إذ كتبت الصفحة الرسمية لـ حياة الفهد عبر إنستجرام: “نهيب بجمهورنا الكريم ومحبي الفن الأصيل، الدعاء للفنانة القديرة حياة الفهد، حيث تمر هذه الأيام بوعكة صحية حرجة، نسأل الله أن يشملها بلطفه ورحمته، وأن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، ويعيدها إلى أهلها ومحبيها سالمة معافاة”.

مدير أعمال حياة الفهد يرد على شائعات وفاتها

وسبق وأعرب يوسف الغيث مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن استيائه بسبب انتشار شائعات وفاة حياة الفهد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الماضية إثر إصابتها بجلطتين بالمخ، حيث قال في تصريح لـ القاهرة 24: لا نلتفت للشائعات، فهي وسيلة من بعض الصفحات السيئة لكسب المتابعين وصناعة الضجيج، اترك الجاهل في عماه.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد، وذلك بعد فشل علاج الجلطة الدماغية التي أصابتها خلال الأشهر الماضية، في لندن، وعودتها للكويت مرة أخرى، حيث إنها لا تستجيب للعلاج نهائيًا بسبب الجلطة الدماغية الثانية.