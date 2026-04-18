رانيا فريد شوقي توجه رسالة لوالدها الراحل: علمتني أصول مبقتش موجودة

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة لوالدها الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت رانيا فريد شوقي ، عبر حسابها على فيسبوك: “بشوف الدنيا بعينك في زمن مابقاش فيه من ريحة زمانك، ولسه ثابتة على الأصل. علمتني أصول مابقتش موجودة، وأنا اخترت أكون زيّك.. مش زي زمنا”.

وأعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن تضامنها مع الشعب اللبناني، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت رانيا: “الكلام خلص من كتر نزف القلوب”، في إشارة إلى حجم الألم وتكرار المآسي، مؤكدة أن ما يحدث يعيد نفس المشاهد المؤلمة مرة تلو الأخرى.

وأضافت في دعائها: “يارب أنت القادر المقتدر، اللهم يا من لا يُعجزه شيء، نشكو إليك عجرفة القوة وقسوة من لا يرحم”، مطالبة برفع الظلم ونصرة المظلومين.