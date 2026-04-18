تفاصيل الاجتماع الأول لـ لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة

تعقد لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أول اجتماعاتها يوم الاثنين الموافق 20 مايو، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من القيادات الإعلامية والأكاديمية والخبرات المتخصصة.

ويضم تشكيل لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة في عضويتها كلًا من:

السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أميمة شكري، رئيس قطاع الإذاعة بالشركة المتحدة وراديو مصر.

أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار.

محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24.

سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس.

أحمد كمال، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أمل مبدي، رئيس صندوق قادرون باختلاف.

أشرف جلال، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس.

محمود التميمي، إعلامي وباحث في التراث الصحفي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول انتخاب نائب رئيس اللجنة، ومناقشة وإقرار الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة خلال عام 2026، إلى جانب تحديد المواعيد الدورية لانعقادها، بما يدعم تطوير الأداء الإعلامي والثقافي خلال المرحلة المقبلة.