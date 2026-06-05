في قبضة القانون.. الداخلية تحاصر سائقي الكيف

قبضة حديدية فرضتها وزارة الداخلية على كافة الطرق والمحاور، حيث نجحت الحملات الانضباطية ومداهمات الطريق الدائري الإقليمي في حصار فوضى القيادة، وضبط آلاف المخالفين والهاربين من الأحكام القضائية خلال 24 ساعة.

وواصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (100812) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص (1177) سائق تبين إيجابية (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (433) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (166) سائقا تبين إيجابية (14) حالة لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط (6) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.