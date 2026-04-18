الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيقولوا عليا مدمنة.. فيديو جديد لابنة علي الحجار يثير الجدل

علي الحجار وابنته بثينة
علي الحجار وابنته بثينة
أحمد إبراهيم

خرجت بثينة ابنة الفنان علي الحجار، بتفاصيل جديدة عن علاقتها بوالدها فى فيديو متداول لها، والذي ظهرت فيه وهي توجه حديثًا لوالدها.  

وأكدت بثينة الحجار، فى الفيديو الجديد أنها كانت تمر بظروف نفسية صعبة وقتها، قائلة: كان نفسي علاقتي بأبويا تبقى أحسن من كدا.

وأضافت بثينة : أنا كنت بتكلم مع صحابي ومش عايزة الموضوع يكبر.. وكان نفسي علاقتي بعائلتي ووالدي علي الحجار تكون كويسة بس دي غلطة من عندهم.

وأوضحت : بيقولوا عليا مدمنة.. طب ما تساعدوني أنا في فترة مش لاقية شغل، مضيفة أن والدها لا يعرف الكثير عن تفاصيل حياتها الحالية، قائلة: والدي ميعرفش حاجة عني.. أنا بمثل وبكتب، واللي يلاقي شغل يقولي.

بثية ابنة على الحجار تطلب متابعيها بمهاجمة والدها 

وقد أثارت بثينة ابنة الفنان على الحجار حالة من الجدل الواسع بعد مهاجمة والدها عبر حسابها على تطبيق تيك توك متهمه والدها بانه لم يصرف عليها، وفاجأت متابعيها بنشر مقطع فيديو صادم، وجهت من خلاله رسائل قاسية لوالدها، بينما خرجت والدتها وطليقة على الحجار لترد على الفيديو مؤكدة انه فيديو خاص ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة.

ظهرت بثينة علي الحجار في الفيديو مؤكدة أنها لم تأكل منذ يومين إلا "بقسماط"، موجهة اللوم الى أبيها في إشارة الى أنه السبب في الحال الذي وصلت إليه بسبب إهماله لها وتركها وحيدة.

وقالت بثينة: "مش عارفة أنا إزاي عايشة، إحنا عايشين إزاي يا جماعة، أنا مكلتش غير بقسماط من إمبارح أنا والقطط، كل شوية تحصل الفقرة دي"، متسائلة باستنكار وضحكة ساخرة: "هو مش أنا أبويا علي الحجار؟!".

وتابعت بثينة علي الحجار حديثها قائلة: "ممكن يا جماعة كلنا ندخل نشتمه على الأكونت بتاعه بليز اللي يقدر يعمل كده عنده بوت أكونت أو حاجة خشوا اشتموا فيه عشان خاطري هتاخدوا ثواب والله العظيم أصل ده اختبار".

واختتمت ابنة علي الحجار حديثها قائلة: "هو ربنا بيبعت للناس TEST، أنت معاك فلوس وريني هتعمل بيها إيه؟.. ستات وريني هتعمل إيه بالستات؟، عيال.. هتعمل إيه بالعيال؟!".

رد طليقة على الحجار 

وكتبت الفنانة سحر حسن، طليقة الفنان على الحجار، منشورا للرد على الفيديو المتداول لابنتها بثينة علي الحجار، التي ظهرت فيه الأخيرة وتدعو فيه إلى شتم والدها.

وكتبت بثينة حسن، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتكاعي فيسبوك: «المواقع اللي عمالة تقزز لب في سمعة البنت ووالدها.. ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private account مش للسرقة ولا للنشر».

وأضافت: «وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي.. واللي هايتاجر او هايعلي الترند هايعرض نفسه للمسائله القانونية .. واتقوا الله يا ملايكة يالي قايمين من على السجادة.. يا مدعي الشرف والاستقامة».

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

