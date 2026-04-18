ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة

أثارت بثينة ابنة الفنان على الحجار حالة من الجدل الواسع بعد مهاجمة والدها عبر حسابها على تطبيق تيك توك متهمه والدها بانه لم يصرف عليها، وفاجأت متابعيها بنشر مقطع فيديو صادم، وجهت من خلاله رسائل قاسية لوالدها، بينما خرجت والدتها وطليقة على الحجار لترد على الفيديو مؤكدة انه فيديو خاص ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة.

ظهرت بثينة علي الحجار في الفيديو مؤكدة أنها لم تأكل منذ يومين إلا "بقسماط"، موجهة اللوم الى أبيها في إشارة الى أنه السبب في الحال الذي وصلت إليه بسبب إهماله لها وتركها وحيدة.

وقالت بثينة: "مش عارفة أنا إزاي عايشة، إحنا عايشين إزاي يا جماعة، أنا مكلتش غير بقسماط من إمبارح أنا والقطط، كل شوية تحصل الفقرة دي"، متسائلة باستنكار وضحكة ساخرة: "هو مش أنا أبويا علي الحجار؟!".

وتابعت بثينة علي الحجار حديثها قائلة: "ممكن يا جماعة كلنا ندخل نشتمه على الأكونت بتاعه بليز اللي يقدر يعمل كده عنده بوت أكونت أو حاجة خشوا اشتموا فيه عشان خاطري هتاخدوا ثواب والله العظيم أصل ده اختبار".

واختتمت ابنة علي الحجار حديثها قائلة: "هو ربنا بيبعت للناس TEST، أنت معاك فلوس وريني هتعمل بيها إيه؟.. ستات وريني هتعمل إيه بالستات؟، عيال.. هتعمل إيه بالعيال؟!".

رد طليقة على الحجار

كتبت الفنانة سحر حسن، طليقة الفنان على الحجار، منشورا للرد على الفيديو المتداول لابنتها بثينة علي الحجار، التي ظهرت فيه الأخيرة وتدعو فيه إلى شتم والدها.

وكتبت بثينة حسن، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتكاعي فيسبوك: «المواقع اللي عمالة تقزز لب في سمعة البنت ووالدها.. ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private account مش للسرقة ولا للنشر».

وأضافت: «وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي.. واللي هايتاجر او هايعلي الترند هايعرض نفسه للمسائله القانونية .. واتقوا الله يا ملايكة يالي قايمين من على السجادة.. يا مدعي الشرف والاستقامة».

علي الحجار

وقبل أيام، شوق المطرب علي الحجار جمهوره لطرح أغنيه جديدة له، تحمل مفاجأة من العيار الثقيل وهي من توقيع الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وكشف علي الحجار عن البوستر التشويقي للأغنية من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «أغنية مش فارق لي.. آخر لحن سابهولي صديقي العبقري عمار الشريعي، وكتب الكلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، هتسمعوه بكره 16 أبريل وهيكون موافق عيد ميلاد عمار الشريعي».

يذكر أن المطرب الكبير علي الحجار، يواصل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يعمل عليه منذ 3 سنوات، والمقرر أن ينتهي منه ويطرحه مع نهاية هذا العام.