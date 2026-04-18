يا قلبو.. نانسي عجرم تشعل حفل زفاف بدر محمد عبده

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل زفاف بدر ابن الفنان محمد عبده، أمس الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأطلت نانسي عجرم، في حفل زفاف بدر محمد عبده، بفستان أسود شفاف، وقدمت للحضور والعروسان باقة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعلوا معها.

وظهرت نانسي عجرم، في فيديو من حفل زفاف بدر محمد عبده، وهي تغني للحضور والعروسان أغنيتها الشهيرة «يا قلبو» التي تفاعل معها الجمهور.

أحدث أغاني محمد عبده

وكان محمد عبده، طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "أحد سأل عني"، الذي يجمعه برمز الكلمة الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، وعبقري اللحن الموسيقار الدكتور طلال، تحت إشراف عام خالد أبو منذر.

وأغاني محمد عبده، هي: "أحد سأل عني" توزيع أمير عبد المجيد، "قالت قصيدك ليل" توزيع وليد فايد، "يا صاحبي طالت" توزيع عصام الشرايطي، "لليل حارس" توزيع يحيى الموجي، "الشفق" توزيع عصام الشرايطي.

أعمال محمد عبده

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان محمد عبده، الجديد الذي تضمن 7 أغاني، جميعها من ألحان الموسيقار طلال، وهي: