فن وثقافة

اختيار اسم مفيد فوزي لدورة الأزمات والمخاطر فى أكاديمية ماسبيرو

سعيد فراج

اختتمت أكاديمية ماسبيرو فعاليات الدورة التثقيفية الأولى لإدارة الأزمات والمخاطر، التي عُقدت بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني التابعة لـ الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، حيث تقرر إطلاق اسم الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي على الدورة تكريمًا لمسيرته المهنية.

وشهدت مراسم ختام الدورة تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي بمقر الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بحضور اللواء أركان حرب محمد عوض مدير الأكاديمية، والسيد مجدي لاشين الأمين العام لـ الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء أركان حرب محمود أمين، والدكتور حازم أبو السعود.

وتأتي هذه الدورة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والهيئة الوطنية للإعلام، والذي دخل مرحلته الثانية من البرامج التدريبية، بعد تنظيم دورات الاستراتيجية والأمن القومي التي حملت أسماء الإعلاميين عبد القادر حاتم وفهمي عمر.

وتستهدف الدورة تنمية قدرات الكوادر الإعلامية في مجال إدارة الأزمات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، من خلال إعدادهم للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.

وشملت محاور التدريب عددًا من الموضوعات، من بينها أسس ومنهجيات إدارة الأزمات، وتقييم المخاطر، وبناء وتحليل السيناريوهات، إلى جانب تطبيقات عملية حول دور مؤسسات الدولة، والقوات المسلحة، ومجلس الوزراء في إدارة الأزمات.

ومن المقرر أن يستقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خريجي دورة مفيد فوزي خلال الفترة المقبلة.

مفيد فوزي الإعلامي مفيد فوزي أعمال مفيد فوزي أكاديمية ماسبيرو

