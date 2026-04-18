فقدت الوعي فى مسبح خاص.. من هي المغربية الفرنسية نادية الفارس

كشفت ابنة الممثلة المغربية الفرنسية نادية فارس، عن وفاة والدتها أمس الجمعة، وذلك بعد العثور على جثمانها فى مسبح بباريس فاقدة للوعي، وقد تم نقلها الى المستشفى ودخلت في غيبوبة إلى أن توفيت أمس.

ورحلت الفنانة نادية فارس، تاركة وراءها إرثا من الأدوار القوية التي صنعت لها مكانة خاصة في السينما الأوروبية والدولية.

من هي الفنانة المغربية الفرنسية نادية فارس

ولدت نادية فارس عام 1968 في مدينة مراكش لأب مغربي وأم أرمينية، قبل أن تنتقل للعيش في نيس ثم تستقر في باريس حيث بدأت أولى خطواتها في عالم الفن. ظهرت على الشاشة لأول مرة عام 1993 من خلال مسلسل Navarro، وسرعان ما انتقلت إلى السينما بفيلم Elles n’oublient jamais.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية نحو الشهرة عام 2001 عندما شاركت في فيلم Les Rivières pourpres، الذي رسخ حضورها كممثلة تميل إلى الأدوار المركبة والجريئة، خاصة في أعمال الإثارة والتشويق.

و تنقلت بعدها بين الكوميديا والدراما والإنتاجات العالمية، مقدمة شخصيات نسائية قوية، متمردة ومليئة بالتناقضات.

أبرز أعمال نادية الفارس

من أبرز أعمالها ايضا فيلم Nid de Guêpes، إلى جانب مشاركتها في مسلسل Marseille، حيث واصلت تأكيد قدرتها على التنوع والاختلاف.

على الصعيد الشخصي، انتقلت إلى الولايات المتحدة بعد ارتباطها بالمنتج الأمريكي ستيف شاسمان، واستقرت في لوس أنجلوس، حيث أنجبت ابنتيها شانا عام 2002 وسيليا عام 2005، مفضلة منح حياتها العائلية مساحة أكبر من الاهتمام.

لم تكن رحلتها سهلة، فقد خاضت معارك صحية قاسية، إذ خضعت لجراحة في الدماغ عام 2007 بسبب تمدد في الأوعية الدموية، كما أجرت ثلاث عمليات قلب خلال أربع سنوات، في تجربة كشفت عن صلابة استثنائية في مواجهة المرض.

ورغم كل التحديات، كانت تستعد لبدء مرحلة جديدة في مسيرتها، حيث خططت لإخراج أول فيلم روائي طويل من تأليفها، في خطوة تعكس شغفها المستمر بالفن ورغبتها في تقديم رؤيتها الخاصة.

وبرحيلها، تفقد الساحة الفنية ممثلة تركت بصمة واضحة، جسدت من خلالها شخصيات لا تنسى، وكتبت مسارا فنيا جمع بين القوة والعمق والإنسانية.