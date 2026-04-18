فاقدة الوعي فى مسبح خاص.. وفاة الفنانة المغربية الفرنسية نادية الفارس

كشفت ابنة الممثلة المغربية الفرنسية نادية فارس عن وفاة والدتها أمس الجمعة، وذلك بعد العثور على جثمانها فى مسبح بباريس فاقدة للوعي، وقد تم نقلها الى المستشفى ودخلت في غيبوبة إلى أن توفيت أمس.

تفاصيل وفاة الفنانة المغربية نادية الفارس

وقالت ابنة نادية فارس لـ وكالة فرانس برس، أن والدتها رحلت بسبب إصابتها بـ أزمة قلبية، ناعية: ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة نادية فارس يوم الجمعة. لقد فقدت فرنسا فنانة عظيمة، ولكن بالنسبة لنا، فقدنا قبل كل شيء أمّا عزيزة.

وقد شوهت الفنانة المغربية الفرنسية نادية فارس فى مسبح نادي خاص فاقدة للوعي يوم الأحد الماضي، وتم نقلها الى المستشفى لتدخل فى غيبوبة حتى تعلن ابنتها وفاة والدتها أمس الجمعة.