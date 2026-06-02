حياة كريمة: تنفيذ 27 ألف مشروع لتطوير الريف بتكلفة تتجاوز 400 مليار جنيه

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد أكبر مشروع قومي لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أنها تستهدف 1477 قرية يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، بما يمثل قرابة ثلث سكان الريف.

وأوضح جاد الكريم، خلال مداخلة في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، من بينها مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس والوحدات الصحية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه.

وأضاف أن نحو 1000 مشروع تم الانتهاء منه بالفعل، فيما تقترب آلاف المشروعات الأخرى من مرحلة الاكتمال بنسبة تنفيذ تتراوح بين 90 و91%، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة.