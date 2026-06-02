أحمد موسى يقدم التحية الداخلية بعد القبض على سارق بائع الصحف

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لوزارة الداخلية ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بعد القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي من بائع صحف، مضيفا أن وزارة الداخلية حددت وألفت القبض على السارق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تحركت بسرعة كبيرة، متابعا أن هذا الأمر ليس جديدا وخاصة أنه لا يوجد بعيد عن رجال الداخلية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية المصرية تعمل بآليات وأدوات قوية تمكنها من التعامل سريعا في هذه المواقف.